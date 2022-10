A Polícia Judiciária (PJ) informa, esta sexta-feira, que localizou a menor que se encontrava desaparecida da instituição onde se encontrava acolhida. A rapariga foi localizada em Alverca do Ribatejo, a uma distância considerável da instituição onde residia na zona de Arcos de Valdevez (Viana do Castelo).

Através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, e “após triagem de dezenas de informações recebidas telefonicamente, na sequência de divulgação nos Órgãos de Comunicação Social do desaparecimento de uma jovem de 16 anos de idade, que se encontrava institucionalizada na zona de Arcos de Valdevez, (…) localizou, em Alverca do Ribatejo, a referida menor que se encontrava em casa de amigos".

A PJ deixa ainda, no comunicado enviado às redações, um agradecimento à PSP pela “prestimosa colaboração”.

Desde o dia 2 de maio deste ano, que a menina, natural de Vila Praia de Âncora, no concelho de Caminha, não regressou à Casa de Acolhimento Cerqueira Gomes, pertencente à Santa Casa da Misericórdia em Arcos de Valdevez, terminado o dia de aulas.