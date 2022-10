A próxima semana vai continuar com a temperatura acima do normal para esta época do ano, informa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Na segunda-feira, as previsões apontam para alguns períodos de chuva, com descida da temperatura em relação ao fim-de-semana, ainda assim com valores acima do normal para esta altura.

A temperatura máxima vai oscilar entre os 18ºC e os 28ºC. No entanto, a partir de quarta-feira os termómetros podem chegar aos 31ºC no Sul.

Já a temperatura mínima vai estar entre os 11ºC e os 17ºC.