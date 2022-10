GNR recupera uma tonelada de cortiça e identifica dois homens em Nisa

A GNR anunciou hoje que recuperou uma tonelada de cortiça e identificou dois homens de 20 e 51 anos, suspeitos do furto desta matéria natural, no concelho de Nisa, no distrito de Portalegre.

O Comando Territorial de Portalegre da GNR explica, em comunicado, que os dois homens foram identificados na quarta-feira, na sequência de uma denúncia de que estaria a ocorrer um furto de cortiça naquela região.

De acordo com a GNR, os militares deslocaram-se ao local, tendo intercetado uma viatura e dois suspeitos.

“No decorrer das diligências policiais constatou-se que os indivíduos estavam a extrair cortiça e na posse de uma tonelada de cortiça furtada, tendo a mesma sido apreendida”, pode ler-se no comunicado.

Os suspeitos foram constituídos arguidos, e os factos foram comunicados ao Tribunal de Nisa.