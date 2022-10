"Rei dos catalisadores" em prisão preventiva após atropelar ciclista com viatura roubada

Está em prisão preventiva o homem que ficou conhecido como o "rei dos catalisadores" e que foi detido nove vezes desde maio. A medida de coação foi aplicada depois do assaltante ter atropelado um ciclista quando seguia em contramão num carro furtado, em Matosinhos.

No passado sábado Vítor Macedo, conhecido como “rei dos catalisadores”, foi identificado pela PSP por conduzir uma viatura que tinha roubado nessa madrugada em Alfena, em Valongo.

Em fuga às autoridades, o assaltante acabou por seguir em contramão por uma estrada, acabando por atropelar um ciclista, obrigando-o a ser assistido no Hospital Pedro Hispano, segundo noticia o Jornal de Notícias.

Após a detenção, Vítor Macedo foi ouvido no Tribunal de Instrução Criminal do Porto e foi decidido que ficaria em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Custoias.

Desde maio, esta foi a nona detenção do assaltante, tendo anteriormente saído sempre em liberdade, à exceção desta última vez. Está ainda indiciado em mais de 140 processos judiciais tratando-se de furtos simples, em inquéritos isolados. Estava apenas obrigado a apresentar-se periodicamente, medida que incumpriu. O atropelamento do ciclista aliado a esse incumprimento terão pesado na decisão do Ministério Público e do juiz de instrução que determinaram prisão preventiva para o "rei dos catalisadores".