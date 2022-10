Buscas na GFK: empresa fala em tentativa de descredibilização

A empresa que mede as audiências televisivas em Portugal, a GFK, foi esta terça-feira alvo de buscas por suposta adulteração de resultados.

Em comunicado, a empresa repudia o que considera ser uma tentativa infundada e injusta de descredibilizar o sistema que mede as audiências.

A GFK é líder global e está no mercado há 85 anos.

A empresa iz que obedece a critérios de total rigor, atuando sempre com idoneidade e imparcialidade. Acrescenta que está a colaborar de forma transparente e total com as autoridades.