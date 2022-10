Fogo consome fábrica na zona industrial de Faro

Trinta bombeiros estão a combater um incêndio numa fábrica na zona industrial do Bom João, em Faro, perto do centro da cidade, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

Segundo a mesma fonte, o incêndio deflagrou cerca das 11:00 numa fábrica de material de fibras para a restauração de barcos, provocando um intenso cheiro a fumo tóxico nas áreas circundantes, constatou a Lusa no local.

Às 11.50 estavam a combater as chamas 30 operacionais, apoiados por 16 veículos, segundo informação disponível no 'site' da Autoridade Nacional para a Proteção Civil (ANPC).

A zona industrial do Bom João encontra-se frente à Ria Formosa e perto do centro da cidade.