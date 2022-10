Ministério Público abre inquérito à morte do bebé atacado por cão no Carregado

O Ministério Público abriu um inquérito para investigar o caso do bebé que morreu após ter sido atacado por um cão da família.

"Confirma-se a instauração de inquérito, tendo o Ministério Público determinado a realização de autópsia médico-legal", respondeu a Procuradoria-Geral da República.

Questionada se algum cidadão foi constituído arguido, a PGR não respondeu.

O bebé que morreu na terça-feira no Carregado foi atacado por "um cão da família" dentro de casa, informou a GNR.

Depois do ataque e do pedido de socorro às autoridades, às 15:42 de terça-feira, os pais da criança "procuraram ir ao encontro dos meios de socorro no exterior", tendo o bebé sido assistido pelos meios de socorro já no parque de estacionamento de um supermercado, onde foi confirmado o óbito pelo INEM.

Após o incidente, os pais, que ficaram em estado de choque, receberam apoio psicológico.

A força de segurança está a investigar as causas da morte.

Os dois cães da família foram levados pela Proteção Civil para o canil municipal.