Mulher detida por suspeita de coautoria em tentativa de homicídio no Almada Fórum

Uma mulher de 31 anos foi detida fora de flagrante delito por suspeita da prática, em coautoria, de um crime de homicídio na forma tentada no centro comercial Almada Fórum em 10 de setembro, anunciou hoje a PJ.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) adianta que, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, em cumprimento de mandado de detenção emitido pela autoridade judiciaria competente, identificou, localizou e deteve, fora de flagrante delito, uma mulher de 31 anos.

A detida é suspeita, em coautoria, de um crime de homicídio, na forma tentada, um de ofensa à integridade física e um outro de detenção de arma proibida.

"A ora detida, no passado dia 10 de setembro, juntamente com o seu marido, atualmente em prisão preventiva, quando circulavam numa grande superfície comercial do concelho de Almada, entraram em conflito com um outro casal que circulava no mesmo espaço", conta a PJ.