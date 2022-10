Tecnologias inovadoras apresentadas no "maior evento" de segurança e defesa em Lisboa

São várias as tecnologias do mercado da defesa e da segurança apresentadas na Segurex, a maior exposição destes equipamentos em Portugal. Alertar para as práticas de segurança rodoviária é um dos objetivos do evento de três dias, que termina esta quinta-feira.

Um dos grandes objetivos desta iniciativa é alertar e consciencializar os visitantes para as variadas medidas de segurança que devem ser adotadas durante a condução de um veículo. Para isso, a PSP conta com um simulador de capotamento que exemplifica como é estar numa situação de acidente rodoviário.

Neste evento, que se realiza novamente na Feira Internacional de Lisboa, também é possível encontrar um simulador de treino policial, onde os militares demonstram como procedem durante operações armadas.

Para além de tudo isto, também estão expostas várias tecnologias que podem auxiliar o trabalho das forças de segurança, tais como realidade virtual, drones, câmaras para os carros de patrulha e salas de interrogatório. No ceio das inovações tecnológicas, também ali se demonstra como funcionam as bodycams que até ao fim do ano serão integradas nas fardas das forças policiais.

A edição da Segurex deste ano voltou a promover várias inovações no âmbito da defesa e da segurança, contando para isso com a presença de 60 fornecedores, distribuidores e representantes de marcas nacionais e internacionais.