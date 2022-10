Último dia da peregrinação internacional de outubro ao Santuário de Fátima

A peregrinação internacional de 12 e 13 de outubro ao Santuário de Fátima, presidida pelo bispo da diocese de Leiria-Fátima, José Ornelas, termina hoje, sendo esperados milhares de fiéis no recinto de oração.

As celebrações começam às 09:00, com o rosário internacional, na Capelinha das Aparições, e, às 10:00, tem lugar a missa com a Bênção aos Doentes e procissão do Adeus, no altar do recinto.

Segundo dados do Santuário, foram registados 110 grupos organizados de 26 países para participação nesta peregrinação aniversária de outubro, que assinala a sexta aparição da Virgem aos videntes Jacinta, Francisco e Lúcia, "com particular destaque para o chamado 'milagre do Sol'".

Na quarta-feira à tarde, a conferência de imprensa que antecedeu a peregrinação teve como tema dominante os abusos sexuais na Igreja Católica, com o bispo, também presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, a reconhecer que estes são acontecimentos dramáticos que "não têm desculpa", considerando que qualquer "número é sempre demasiado" e uma derrota.