Ministro acusa Chega de usar casos de violência nas escolas para fomentar discursos de ódio

O ministro da Educação acusa o Chega de estar a usar os casos de violência nas escolas para fomentar discursos de ódio.

João Costa considera ser "tão grave a violência e agressão" nas escolas como utilizar estes casos "para fomentar discursos de ódio".

"É tão grave a violência e a agressão como é grave utilizar os casos de agressão e violência para fomentar discursos de ódio, fomentar os 'nós vs eles', fomentar a ideia generalizada que vivemos num país onde estamos todos em guerra uns com os outros, onde as escolas são inseguras."

O debate desta manhã no Parlamento sobre a Educação ficou ainda marcado pelas críticas da oposição sobre a falta de professores.