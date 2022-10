Diretor de Cardiologia do Centro Hospitalar do Médio Tejo afastado do cargo

O diretor do serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), David Durão, foi destituído do cargo por não ser capaz de contratar profissionais para completar escalas.

Em declarações à SIC, o cardiologista, que fora nomeado para o cargo em dezembro de 2021, confessa que a questão política poderá estar a sobrepor-se à da saúde.

À SIC, o centro hospitalar admite que não tinha alternativa perante os "graves problemas de gestão do serviço".

A localização do serviço também gerou discórdia. David Durão mostrou vontade em centralizar a cardiologia em Torres Novas, para evitar a constante deslocação de médicos entre hospitais. O CHMT respondeu que essa não é a estratégia, mas nega qualquer interferência política no assunto.