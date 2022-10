Explosão num prédio em Almada deixa duas pessoas desalojadas

Duas pessoas ficaram desalojadas devido a uma explosão, seguida de incêndio, no Feijó, em Almada.

O fogo começou este sábado, pelas 22:30, no 5.º andar de um prédio de seis pisos. Foi controlado menos de uma hora depois.

As autoridades estão a investigar as causas do incidente.

Cerca de 40 pessoas foram retiradas do prédio e dos edifícios adjacentes por precaução, mas já puderam regressar a casa, à exceção dos moradores da habitação onde aconteceu a explosão, como explica o adjunto do Comando dos Bombeiros de Cacilhas, Paulo Surgy.