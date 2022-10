Luís Montenegro diz estar preparado para ser líder da oposição durante 4 anos

Luís Montenegro diz que está preparado para ser líder da oposição durante 4 anos. O presidente do PSD defende que o que lhe cabe, neste momento, é escrutinar o PS.

Montenegro recusa responder que orçamento faria o PSD, numa entrevista ao JN e TSF, “refugiando-se” no lugar de líder da oposição. Mas também diz que está preparado para ser primeiro-ministro no imediato, caso o contexto faça do PSD Governo.

Na semana em que a proposta do Orçamento do Estado para 2023 foi entregue, o socialista Francisco Assis avisa que se houver retificativos, não é um drama.

Assis é agora presidente do Conselho Económico e Social, onde o Governo foi negociar o acordo de rendimentos que apresentou como base das opções orçamentais.