Contratação de professores: BE acusa Governo de adiar soluções ao enviar proposta para o Constitucional

O Bloco de Esquerda acusa o Governo de adiar as soluções que o país precisa no caso da contratação de professores ao enviar a proposta para o Tribunal Constitucional.

O Tribunal Constitucional declarou inconstitucional uma lei aprovada pelo Parlamento no ano passado que obrigava o Governo a rever o regime de recrutamento de professores, por considerar que viola o princípio da separação de poderes.

O diploma em causa, que resulta de um projeto-lei do BE aprovado em maio de 2021 apesar do voto contra do PS, que não tinha ainda maioria absoluta na Assembleia da República (AR), previa a abertura de um processo negocial com as estruturas sindicais com vista à revisão do regime de recrutamento e mobilidade do pessoal docente dos ensinos básico e secundário.

No entanto, o Governo veio questionar a constitucionalidade do diploma e, em agosto, requereu ao Tribunal Constitucional (TC) a fiscalização sucessiva da constitucionalidade da lei, por entender que o parlamento tinha extravasado as suas competências ao definir, por exemplo, um calendário e um ritmo de negociação.