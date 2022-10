Europol e Interpol em Portugal integrados no SSI: "A PJ não concorda, mas vai abraçar decisão"

As informações de e para a Europol e a Interpol estavam na dependência da Polícia Judiciária. Contudo, a nova proposta de lei integra esta pasta no Ponto único de Contacto do Sistema de Segurança Interna, que se encontra sob tutela do primeiro-ministro.

Numa entrevista à rádio Observador, Luís Neves garante que está assegurada a separação de poderes, apesar de ser contra a decisão.

"A polícia não concorda, a decisão está tomada e vai abraçá-la como sendo a sua decisão", esclarece o diretor nacional da Polícia Judiciária.

Num ano em que a Polícia Judiciária recebeu um reforço de meios sem precedentes, o diretor alerta para os atrasos na investigação decorrentes da reestruturação do SEF.

Este ano foram recrutados quase 200 inspetores e nos próximos meses vão entrar na Judiciária 65 peritos.