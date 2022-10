Passagem de depressão pelos Açores provoca várias ocorrências

A ilha de São Miguel e a Terceira registaram 20 ocorrências esta segunda-feira na sequência da passagem de uma depressão pelo arquipélago que tem provocado um agravamento do estado do tempo, revelou a Proteção Civil.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) relata, numa nota informativa, que a passagem de uma depressão registou 20 ocorrências: 19 na ilha Terceira, todas no concelho de Angra do Heroísmo, e uma na ilha de São Miguel.

No mesmo comunicado explica que as situações estão relacionadas com queda de árvores e a queda de estruturas, como cabos de comunicações e cabos elétricos, contudo, não há danos pessoais a registar.