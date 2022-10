O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) considerou, esta segunda-feira, em Fátima, que “num mundo que se quer próspero, não pode haver lugar para bolsas de miséria”.

Na abertura do encontro da Pastoral Social, que decorre até quarta-feira, subordinado ao tema “A pandemia, a guerra e os pobres”, José Ornelas, também bispo de Leiria-Fátima, abordou o impacto da pandemia de covid-19 e da guerra na Ucrânia, que “aprofundou o fosso entre quem tem e quem não tem”.

“As suas consequências estão a cair dramaticamente, sobre o mundo todo”, afirmou, citado pela agência Ecclesia, no Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, alertando para a necessidade de uma “nova perceção” da necessidade de uma organização coletiva para fazer o bem, indo além das respostas espontâneas a emergências.

Já o presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana (CEPSMH), José Traquina, reconheceu que a crise económica afeta sobretudo “as pessoas com menos rendimentos”.

“Já estamos a viver as consequências da guerra, com grande impacto na vida das famílias e das Instituições Sociais”, disse o também bispo de Santarém, segundo o qual a subida da inflação levou já a um aumento no número de pedidos de apoio às Cáritas Diocesanas e aos serviços paroquiais.