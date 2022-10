Dois feridos graves após explosão em parque eólico de Vila Pouca de Aguiar

Dois homens ficaram esta terça-feira gravemente feridos na sequência de uma explosão num aerogerador, no parque eólico de Guilhado, concelho de Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real, disse fonte dos bombeiros.

O comandante dos bombeiros de Vila Pouca de Aguiar, Hugo Silva, referiu que as vítimas são dois homens, de 41 e 48 anos, que "estariam a efetuar trabalhos de soldadura numa eólica no parque eólico de Guilhado, onde, por motivos desconhecidos, ocorreu uma explosão".

O responsável acrescentou que os homens sofreram queimaduras, são os dois considerados feridos graves e que vão ser transportados pelos bombeiros para a unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), de onde poderão, depois, ser transferidos de helicóptero para um hospital do Porto.

Hugo Silva adiantou que as causas desta explosão vão ser investigadas pelas autoridades competentes. De acordo com o 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o alerta foi dado às 11:02 e para o local foram mobilizados 27 operacionais e oito viaturas, entre bombeiros, GNR e equipa da Viatura Média de Emergência e Reanimação (VMER) e ainda o helicóptero do INEM.