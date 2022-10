Montenegro diz que "coroa de glória" das contas certas do PS resulta em empobrecimento

O presidente do PSD alertou esta terça-feira que a “coroa de glória” das contas certas do “novo PS” está a ser conseguida à custa do “empobrecimento generalizado”, vaticinando que António Costa vai entregar um país pior do que recebeu.

No encerramento das jornadas parlamentares do PSD, Luís Montenegro fez um diagnóstico de empobrecimento generalizado do país, apesar de reconhecer que “as contas têm o défice controlado” e a dívida vai descer, o que atribuiu sobretudo ao efeito da inflação.

“Mas é preciso saber à custa de quê. Aquilo que é hoje a coroa de glória do novo PS travestido de furioso adepto das contas públicas saudáveis, essa coroa de glória traduz-se num empobrecimento generalizado em todos os setores sob a responsabilidade do Estado”, defendeu.

Numa intervenção de cerca de meia hora, o líder do PSD recuperou a metáfora das estafetas utilizada na segunda-feira à noite por António Costa para acusar o atual primeiro-ministro de ter participado em dois governos socialistas que já entregaram aos sociais-democratas um “testemunho” pior do que receberam, referindo-se aos executivos liderados por António Guterres e José Sócrates.

“O dr. António Costa, pela terceira vez na vida política dele, vai receber um testemunho e vai-se atrapalhar, deixar cair o testemunho no chão e nós vamos ter de o apanhar e reiniciar a corrida”, afirmou.

Perante a bancada social-democrata, na Assembleia da República, o presidente do PSD reconheceu também o “crescimento extraordinário” que se vai verificar este ano, apesar de o justificar por acontecer “no intervalo de dois resultados absolutamente medíocres”.

“Nós empobrecemos mesmo quando, tendo hipotéticos bons crescimentos, isso não se reflete na vida das pessoas. Gosto de colocar à reflexão das pessoas e perguntar se, efetivamente para além desta estatística, sentem na sua vida que estão melhores ou estão piores. Todos os indícios vão no sentido de que estamos a piorar”, disse.