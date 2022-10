Morreu homem em acidente de trabalho no porto de Leixões

Um trabalhador, na faixa etária dos 30 anos, morreu, esta terça-feira, vítima de acidente no porto de Leixões, em Matosinhos, após ter sido atingido por uma placa de ferro com cerca de duas toneladas, disse à Lusa fonte do INEM.

O alerta foi dado pelas 15:14 tendo o homem entrado em paragem cardiorrespiratória, tendo o óbito sido verificado no local, acrescentou a fonte.

Em comunicado, a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) confirmou a morte, explicando que o trabalhador pertence a uma “empresa externa” e que “estava a efetuar o desmantelamento de equipamento inativo (depósitos de melaços)”.