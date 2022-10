Despiste de autocarro em Paiões provoca vários feridos

O vice-presidente de Sintra esclarece que no local onde o autocarro se despistou não há “histórico de acidentes”.

O acidente ocorreu na rua Elias Garcia, no Cacém, na entrada para Paiões. O comandante de Bombeiros de Sintra, Miguel Pereira, explica que quando chegaram ao local estavam cinco vítimas dentro do autocarro, duas delas encarceradas.

A origem do despiste ainda não é conhecida e o número de passageiros que seguia no autocarro é incerto.

No local estiveram 47 operacionais e 19 veículos. As operações de socorro envolveram duas viaturas médicas, do Amadora Sintra e de S. Francisco Xavier.