Há mais moscas neste outono. Entenda porquê

Estamos em meados de outono e as moscas continuam a incomodar, o que não é habitual. A temperatura acima da média nas últimas semanas está a prolongar a presença destes inseto em grande número.

As temperaturas acima dos 20.ºC é um clima propício para o desenvolvimento das moscas. Em setembro, a temperatura média em Portugal continental foi de 21.ºC acima do normal, mas este pode não ser o único motivo para as moscas continuarem por perto.

As moscas é um agente essencial na decomposição dos alimentos e transportam esses nutrientes de volta para a cadeia alimentar.

Porém, com o regresso da chuva é expectável que o número de moscas diminua.