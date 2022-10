Número de grávidas "desviadas" pode ser difícil de encontrar, diz Manuel Pizarro

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, diz que não sabe quantas grávidas terão sido "desviadas" para para outras unidades hospitalares por causa dos encerramentos das urgências de obstetrícia.

Na Comissão Parlamentar, Pizarro garantiu que vai tentar aferir, mas que esse número pode ser difícil de encontrar.

Manuel Pizarro explica que, em mais de 30 anos de profissão, sempre viu grávidas em trabalho de parto a serem transferidas entre hospitais "pelas mais diversas razões", pelo que considera ser necessário clarificar o conceito de "desviadas".

O ministro da Saúde já tinha garantido, na última semana, que o Governo não irá fechar nenhum serviço de obstetrícia e blocos de partos nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde até ao final do ano, decisão que só será tomada no início de 2023.

O Governo irá fazer uma "avaliação criteriosa" ao estudo preliminar que propõe “muitas medidas entre as quais, o eventual fecho de maternidades”, garantiu o ministro. Na mesma altura, adiantou também que está a ser preparado "um plano para o inverno que não é só para as maternidades", salientando que está atento aos problemas de escalas de médicos no Natal e Ano Novo.