Reabertura do Museu do Santuário de Fátima traz novidades

O museu do Santuário de Fátima reabriu porta, este domingo, depois de dois anos encerrado. Os visitantes podem voltar a ver o principal tesouro do museu, a Coroa de Nossa Senhora.



Apesar de sair à rua nos momentos mais solenes, é no Museu do Santuário de Fátima que se pode ver a coroa durante todo o ano. A coroa é feita a partir de peças preciosas e recebeu, mais tarde, uma das balas que atingiu o Papa João Paulo II no atentado de 1981.

Para o diretor do Museu do Santuário de Fátima, Marco Daniel Duarte, "os crentes entendem claramente que era a joia (coroa) que faltava neste conjunto de outras joias".

Além da bala, o museu ainda expõe as restantes ofertas ao Santuário, seja dos Papas, objetos mais simbólicos doados por figuras do desporto ou da arte ou ainda as simples ofertas entregues pelos peregrinos

Mas são as peças mais preciosas, sobretudo as de ouro, que ocupam parte importante da exposição. "A quantidade é difícil de calcular, nós gostamos mais de olhar para a valia imaterial do que para a valia material", refere o diretor do museu.

O museu esteve encerrado durante dois anos devido à pandemia e a obras de remodelação.