Cartazes: CNE dá razão ao Chega e Ventura deixa aviso a Moedas

O Chega admite avançar com uma queixa-crime contra a Câmara Municipal de Lisboa e Carlos Moedas se forem retirados cartazes do partido do Marquês de Pombal.

André Ventura remete para um parecer da Comissão Nacional de Eleições que diz que a retirada dos cartazes é ilegal.

"O parecer da CNE não deixa dúvidas que esta atividade é ilegítima e que não cabe à Câmara fazer essa regulamentação, apenas à Assembleia da República, que não o fez, e sobretudo fica claro que o Tribunal era o único que podia determinar a remoção dos cartazes".