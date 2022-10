Homem detido por suspeitas de abuso sexual da enteada de sete anos

Homem de 57 anos foi detido por "fortes indícios da prática de uma dezena de crimes de abuso sexual de crianças, na sua forma agravada", revelou, hoje, em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ).

A PJ especifica que "os crimes ocorreram no interior da residência de família, tendo o autor aproveitado as ausências da mãe da criança" que é a companheira do suspeito, para, tirando partido da dependência, confiança e proximidade que tinha para submeter a vítima a atos sexuais de relevo.

Os abusos começaram no Brasil, há cerca de 4 anos, e continuaram em Portugal, para onde toda a família se mudou há alguns meses.

A família estaria a viver no concelho de Cascais, onde terão sido praticados os factos, sendo que o último abuso conhecido foi perpetrado em fins de setembro deste ano.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Cascais, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.