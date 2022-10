Ordem dos Advogados acusa diretor da PJ de atacar Estado de Direito

A Ordem dos Advogados acusa o diretor da Polícia Judiciária (PJ), Luís Neves, de atacar os "fundamentos do Estado de direito". Em causa estão declarações do responsável à Rádio Observador.

A presidente do Conselho de Deontologia de Lisboa da Ordem dos Advogados considera que as declarações são "antidemocráticas e ferem as liberdades públicas" em Portugal.

Na estreia do podcast "Justiça Cega", Luís Neves defendeu mudanças na lei para evitar que os advogados possam recorrer a expedientes dilatórios que arrastam processos.

Em comunicado, o Conselho de Deontologi "repudia veementemente as considerações do Senhor Diretor da Polícia Judiciária, o qual, na sua qualidade de funcionário público, que bem vincou na aludida entrevista, está obrigado ao dever de correção". Considera ainda que ataca "o bom nome dos advogados"

Menezes Leitão, bastonário da Ordem dos Advogados fez uma participação disciplinar ao Conselho de Deontologia contra o diretor da PJ.