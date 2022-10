“Tsunami de carinho e solidariedade”: professor que sofreu aneurisma nos EUA conseguiu reunir mais de 150 mil euros

Luís Miguel Cardoso, o professor de Santo Tirso que sofreu um aneurisma nos EUA, em agosto, conseguiu reunir mais de 150 mil euros, o valor que necessitava para pagar as despesas em Nova Iorque.

“Esta semana atingimos o impensável. O que apenas há um mês simplesmente parecia algo impossível, de repente, tornou-se uma realidade. A sensação é a de um sonho. Sem sabermos bem como, foi algo que foi crescendo em forma de onda, tornando-se num tsunami de carinho, solidariedade, amizade e muito amor”, escreveu Luís Miguel Cardoso na sua página do Facebook.

Foi também nesta rede social que nasceu a campanha para ajudar a família no início de setembro, através da página "Vamos ajudar o Luís Miguel", e depressa se gerou uma onda de solidariedade, através de donativos e da realização de várias iniciativas a favor da causa.

Esta semana, com aproximadamente 120 mil euros obtidos através da campanha de angariação de fundos e 30 mil correspondentes à ajuda da companhia de seguros, o professor conseguiu o valor que lhe permite pagar os tratamentos hospitalares.

Luís Cardoso deixou, por isso, um agradecimento emocionado a todos os que ajudaram, referindo-se também às pessoas de quem não pode falar porque pediram anonimato. "Pessoas que mereciam muito que gritassemos o seu nome".

“Ao longo deste mês vivemos momentos que transformaram as nossas vidas para sempre. Jamais ficaremos iguais. As palavras trocadas, as mensagens recebidas, o apoio e a força que nos enviaram foram essenciais para conseguirmos ultrapassar tudo isto. Foram muitos amigos, foram inúmeros conhecidos, foram imensas pessoas que não nos conheciam.”