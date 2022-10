“Tsunami de carinho”: professor que sofreu aneurisma nos EUA conseguiu reunir mais de 150 mil euros

Luís Cardoso deixou, por isso, um agradecimento emocionado a todos os que ajudaram, referindo-se também às pessoas de quem não pode falar porque pediram anonimato. "Pessoas que mereciam muito que gritassemos o seu nome".

“Ao longo deste mês vivemos momentos que transformaram as nossas vidas para sempre. Jamais ficaremos iguais. As palavras trocadas, as mensagens recebidas, o apoio e a força que nos enviaram foram essenciais para conseguirmos ultrapassar tudo isto. Foram muitos amigos, foram inúmeros conhecidos, foram imensas pessoas que não nos conheciam.”