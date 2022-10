Das celas aos cães pisteiros: idosos conhecem onde e como trabalha a GNR

O destacamento da GNR de Pinhel convidou 50 utentes de cinco lares do concelho para conhecerem onde e como os militares trabalham.

No mês em que se atualizam os números dos idosos sozinhos e abandonados, a GNR mantém políticas de proximidade.

Desde as celas a uma demonstração com cães pisteiros, foram várias as atividades por onde este grupo passou.

O rosto destes idosos ilumina-se quando os dias não são todos iguais e deixam de estar presos à rotina. Para os utentes dos lares foi um dia assinalado na longa história que cada um já tem para contar.