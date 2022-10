MP pede pena de prisão até 10 anos para jovem que matou basquetebolista do Guifões

O Ministério Público pede pena de prisão de pelo menos 8 anos ao francês que agrediu e matou Paulo Correia à porta de uma discoteca no Porto. O arguido sempre negou o envolvimento no crime.

O caso remonta há mais de um ano. Paulo Correia, de 23 anos, foi agredido na baixa do Porto e acabou por morrer no Hospital Santo António. O suspeito é Anas Kataya e na altura tinha 21 anos quando desferiu um soco na zona do pescoço e cabeça da vítima.

A acusação dá como provada a agressão, mas deixa cair o crime de homicídio qualificado por considerar que o arguido não tinha noção de que a agressão iria resultar na morte do jovem basquetebolista do Guifões.

Nas alegações finais, pediu ao coletivo de juízes que condene arguido pelo crime de ofensa à integridade física agravada, o que resultará numa pena de prisão entre 8 e 10 anos.

A família de Paulo Correia não concorda por considerar o gesto violento e premeditado. Assim, pede uma condenação por homicídio qualificado e uma pena de prisão de 20 anos.

O Ministério Público diz que as testemunhas foram sólidas o suficiente para identificar o estudante universitário de nacionalidade francesa como o autor da agressão que causou a morte de Paulo Correia. Ainda assim, Anas Kataya sempre negou o envolvimento no crime.