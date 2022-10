Prisão preventiva para jovem suspeito de matar padrasto no Seixal

O Tribunal Judicial de Almada decretou hoje a prisão preventiva do jovem de 16 anos suspeito de agredir o padrasto com uma faca no peito, acabando por lhe provocar a morte, no concelho do Seixal (Setúbal), disse fonte policial.

A fonte da Polícia Judiciária (PJ) indicou à agência Lusa que o suspeito do homicídio, registado na sexta-feira, foi presente hoje a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Almada, ficando em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa, a aguardar o desenrolar do processo.

Num comunicado hoje divulgado, a PJ referiu que, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, foi possível identificar e deter, fora de flagrante delito, um jovem de 16 anos "por sobre ele recaírem fortes indícios da prática de um crime de homicídio qualificado, na forma consumada, na pessoa do seu próprio padrasto, homem com 50 anos de idade".

Segundo o comunicado, a investigação permitiu apurar que o jovem, "num contexto de conflitos familiares", terá recorrido a uma faca de cozinha como arma de agressão e "infligiu à vítima um golpe na parte superior esquerda do peito, causando-lhe uma hemorragia abundante que acabou por lhe provocar a morte".