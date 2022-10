Adriano Moreira morreu esta manhã aos 100 anos, confirmou à SIC fonte do CDS-PP. Era a personalidade política mais velha do país.

Foi ministro do Ultramar no período de Estado Novo entre 1961 e 63 e já em democracia, assumiu funções como presidente do CDS entre 1986 e 88.

Adriano José Alves Moreira nasceu em Grijó, Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, em 06 de setembro de 1922.