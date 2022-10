Mau tempo: circulação na Avenida Gustavo Eiffel retomada às 15:45

A circulação na Avenida Gustavo Eiffel, no Porto, foi retomada às 15:45 após ter sido cortada cerca das 09:00 de hoje, devido ao deslizamento de lamas da encosta do rio Douro, revelou à Lusa fonte da Câmara Municipal.

A fonte informou que por aquela hora foram concluídos os "serviços de limpeza da estrada".

Desde as 09:00 que vários meios estiveram no local a limpar a lama que cobria as duas faixas de rodagem.

Ao início da tarde, fonte dos Sapadores do Porto revelou à Lusa que, "devido à chuva que caiu durante a noite e também de manhã no Porto, a via estava coberta de lama e não se podia transitar".

No 'site' da Câmara do Porto, lia-se também que "a forte intensidade da chuva" durante a manhã na cidade tinha obrigado "ao corte de trânsito temporário na Avenida Gustavo Eiffel".

"Equipas das Águas e Energia do Porto deslocaram-se, prontamente, para o local, a fim de proceder à limpeza dos sistemas de águas pluviais", acrescentava a autarquia.

A autarquia dava ainda conta de que no local estavam elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros, Proteção Civil Municipal, serviços municipais da Mobilidade e Polícia Municipal, estas duas últimas para o desvio de trânsito.

Portugal está desde a madrugada de sábado a ser afetado por uma depressão denominada Beatrice, que deverá permanecer no território até ao final de hoje com chuva, trovoada e vento forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Os efeitos desta depressão estão a ser sentidos em Portugal continental desde a madrugada de hoje dia 22, persistindo pelo menos até ao final do dia 23. Na circulação desta depressão é transportada uma massa de ar tropical, com elevado conteúdo de humidade", explicou o IPMA em comunicado, no sábado, referindo que o nome Beatrice foi atribuído pela Agência Estatal de Meteorologia de Espanha (AEMET).

Por causa do mau tempo, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou na sexta-feira a população para "situações meteorológicas adversas" nos próximos dias, com aguaceiros fortes, que poderão provocar cheias, vento moderado a forte e agitação marítima.