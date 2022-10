Marcelo falou com casal de idosos que está a viver na rua

O Presidente da República visitou o casal de idosos que foi despejado de casa há dois meses. Marcelo Rebelo de Sousa acredita que a situação se pode resolver já terça-feira, quando o casal for visitar as hipóteses apresentadas pela Santa Casa da Misericórdia.

“Eles disseram-me no fundo o que pensavam sobre as várias ideias”, disse Marcelo, referindo que o casal vai acompanhar as responsáveis na visita às habitações.