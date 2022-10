A Farmácia Monte, em Vila Viçosa, é agora museu. É uma das mais antigas do país e ganhou particular importância ao desempenhar um papel fundamental durante a Gripe Espanhola.

São 110 anos de história contados em cada pormenor: os frascos organizados de forma criteriosa nas estantes, os utensílios em cada armário.

As máquinas criadas pelo fundador desta farmácia ajudam a recriar o ambiente original e mostram como eram feitos os medicamentos no início do século XX.

É por todas estas razões que a antiga Farmácia Monte está em vias de classificação como Património Nacional.

Até lá, o mais recente museu de Vila Viçosa tem as portas abertas de terça-feira a domingo, para contar a história desta farmácia com 110 anos.