"Morada Certa" dá casa a 15 pessoas em situação de sem-abrigo

O projeto “Morada Certa” garante casa a 15 pessoas que vivem nas ruas de Leiria. Com uma abordagem diferente do habitual, o projeto destina-se a quem vive há mais tempo em situação de sem-abrigo.

Os apartamentos estão espalhados por diferentes zonas da cidade. Um para cada pessoa que é retirada da rua, em particular para os que passaram mais tempo em situação de sem abrigo.

Há alguns anos, o caminho de Mário cruzou-se com a Associação Inpulsar, que lhe abriu as portas de uma casa com o projeto Morada Certa. A ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho foi agora conhecer a nova habitação.

As novas habitações são uma alegria que chega a 15 pessoas, que podem assim deixar para trás os anos e anos que passaram na rua.