Portal do SNS vai permitir ver receitas, pedir medicação e consultar resultados

O portal do SNS 24 foi melhorado com o objetivo de "reconfigurar" a sua imagem e funcionalidade, explica Luís Goes Pinheiro, presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.

O SNS 24 tem várias plataformas, "tem várias portas": o canal telefónico, o canal digital (o portal e a APP) e os balcões presenciais. No caso do canal digital, "já desde o seu nascimento", a APP SNS 24 teve um desing "muito simples", mas o portal "precisava de uma intervenção que ocorreu agora".

Luís Goes Pinheiro espera que este lançamento possa impulsionar de forma decisiva o relacionamento digital com o SNS e que estes serviços online possam ser cada vez mais usados.

Esta renovação vai tornar mais fácil encontrar as receitas médicas, requisições de exames, mas também os resultados. Há ainda outra novidade, tanto no portal como na APP.

A partir desta terça-feira será possível agregar até cinco utilizadores, o que vai permitir, por exemplo a um pai ou uma mãe, ter associado na sua conta a dos seus filhos. E também consultar a agenda de eventos de saúde futuros e nos últimos dois anos (consultas, cirurgias, exames, rastreios).

Serviços que estarão disponíveis no Portal do SNS (e que já eram possíveis através da APP):

Consulta;

Receitas, fazer o pedido de medicação habitual;

Consulta Exames (requisições e resultados dos exames de diagnóstico);

Consulta Boletim Vacinas (administradas, futuras, em atraso);

Registo e consulta de medições saúde;

Consulta Cartão Pessoa Com Doença Rara;

Realização teleconsulta;

Adicionar utilizadores (como os filhos ou os idosos a cargo);

Consultar a agenda de eventos de saúde futuros e nos últimos dois anos (consultas, cirurgias, exames, rastreios) entre outros serviços.