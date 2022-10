Diretor da PJ alvo de processo disciplinar por criticar advogados

O bastonário da Ordem dos Advogados apresentou uma participação disciplinar ao diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ).

Luís Neves acusou a classe de "terrorismo judiciário" para arrastar os processos em tribunal.

O líder da PJ mantém as declarações e diz que quem está habituado a lidar com o crime mais violento não tem medo de processos.

Na terça-feira, Luís Neves disse que ninguém o "calará" porque tem "obrigação, idade e estatuto para poder agitar as águas", em reação à apresentação da participação disciplinar.

"Trabalhei 23 anos e meio na área do crime violento, tratei de decisões muito duras e corajosas para salvar vidas, estive em situações operacionais de elevada perigosidade (...) e não era agora uma situação destas que me iria causar qualquer rebuço, qualquer receio, até porque, eu tenho obrigação, idade e estatuto para poder agitar as águas", afirmou Luís Neves.