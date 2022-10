Poeiras de África estão de volta: saiba quais as recomendações da DGS

Depois de uma semana marcada por vento e chuva forte, o IPMA prevê que nos próximos dias seja registada uma subida das temperaturas. Em causa está uma massa de ar quente que vem do norte de África. A Direção-Geral de Saúde (DGS) deixa recomendações devido ao aumento da concentração de poeiras no ar.

“Prevê-se a ocorrência de uma situação de fraca de qualidade do ar no Continente para o dia 27 de outubro. Esta situação deve-se à intrusão de uma massa de ar proveniente dos desertos do norte de África, que transporta poeiras em suspensão e que atravessa Portugal Continental, aumentando as concentrações de partículas inaláveis de origem natural no ar”, pode ler-se no site da DGS.

Nesse sentido, a DGS avança que a população geral “deve evitar os esforços prolongados, limitar a atividade física ao ar livre e evitar a exposição a fatores de risco, tais como o fumo do tabaco e o contacto com produtos irritantes”.

As pessoas mais sensíveis – nomeadamente crianças, idosos, doentes com problemas respiratórios crónicos (como asma) ou doentes do foro cardiovascular – devem “sempre que viável, permanecer no interior dos edifícios e, preferencialmente, com as janelas fechadas”.

A DGS aconselha também a monitorização da qualidade do ar e os valores nas estações de monitorização que pode ser consultada na página da Agência Portuguesa do Ambiente.