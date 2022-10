A 11.ª Força Nacional Destacada na Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana (MINUSCA) revela, nas redes sociais, que desenvolveu, recentemente, uma atividade de Cooperação Civil-militar (CIMIC) no Orfanato TCHEMAKOTO, em Bangui, na República Centro Africana.

No âmbito desse atividade, ofereceram a vários meninos e meninas “roupa, livros, brinquedos didáticos e equipamentos desportivos”.

Os “360 conjuntos de roupa foram generosamente entregues pela ‘Dress a Girl’ Portugal , uma Organização Não-Governamental (ONG) criada em 2016, com a missão de fazer vestidos para doar a meninas de países carenciados, com o intuito de promover a dignidade, proteção e esperança”.

Já os equipamentos desportivos foram oferecidos pelo Sporting Clube de Braga

“Esta operação CIMIC teve como objetivo a melhoria das condições das crianças deste Orfanato, promovendo a autoestima e orgulho humano, transmitir confiança e ânimo, e reiterar o apoio da Força de Reação Rápida Portuguesa à população da República Centro-Africana”, lê-se na nota partilhada nas redes sociais

Esta atividade contou com a presença do diretor do Orfanato, do chefe do Bairro onde está instalada a Instituição, do presidente da Câmara e do deputado do 7º “Arrondissement” e dos representantes da Célula CIMIC do Quartel-general da Componente Militar da MINUSCA.