Depois de acusações a farmacêuticos, ministro diz que não quer "ser mal interpretado"

Questionado hoje pelos jornalistas sobre como explicava que tendo havido greve em todo o país, apenas em Lisboa foi suspenso o início de alguns tratamentos, o governante respondeu:

"Eu fico muito contente quando é possível conjugar duas coisas que eu reconheço que no setor da saúde é difícil de conjugar". É difícil conjugar o evidente direito dos profissionais a lutarem por aquilo que entendem ser as suas condições laborais - esse é um direito que todos têm -- (...) com a obrigação ética de, com isso, não comprometer o tratamento, sobretudo quando estamos a falar de doenças graves e até assustadoras para as pessoas, como são as doenças oncológicas", argumentou Manuel Pizarro.