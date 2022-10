Presidente e vice-presidente de Montalegre renunciam ao mandato

O presidente e o vice-presidente da Câmara de Montalegre renunciaram ao mandato esta sexta-feira. A informação surge depois de Orlando Alves e David Teixeira terem beneficiado, alegadamente, empresas de familiares e amigos e, por isso, estarem detidos. A Operação Alquimia arrancou em 2020, e no ano seguinte a empresa do irmão do autarca celebrou dois contratos com a Câmara no valor de meio milhão de euros.

A empresa de construção civil do irmão do presidente da Câmara de Montalegre fez mais de 60 contratos desde que foi eleito, no final de 2013.

O presidente da autarquia, Orlando Alves, o vice-presidente, David Teixeira, eleitos pelo PS, e ainda o chefe de gabinete da divisão de obras da autarquia foram quinta-feira detidos pela PJ. Estão indiciados pelos crimes de associação criminosa, prevaricação, recebimento indevido de vantagem, falsificação de documentos, abuso de poder e participação económica em negócio.

Na comunicação à saída do TIC, onde os arguidos chegaram cerca das 17:00, o advogado Ricardo Sá Fernandes assegurou ainda que estará em “condições de demonstrar que David Teixeira não se relacionou com nenhuma empresa dele, da família, ou de alguém em seu nome”.

“E estamos muito seguros de que ele fará a demonstração de que não há nada a apontar de vista de vista da legalidade e da ética relativamente ao seu comportamento como vereador”, acrescentou.

Ricardo Sá Fernandes adiantou que ainda terá de acabar de consultar o processo, pelo que “o juiz concordou em finalizar amanhã [sábado] esta operação”.

Em comunicado, a Polícia Judiciária explicou que a investigação versou sobre “um volume global de procedimentos de contratação pública, no período de 2014 a 2022, suspeitos de viciação para benefício de determinados operadores económicos, num valor que ascende a 20 milhões de euros”.

Foram detidos depois da Polícia Judiciária ter recolhido novos indícios em dezenas de buscas a casas e empresas de Montalegre, Braga, Famalicão e Vila do Conde.