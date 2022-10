Governo aumenta bombeiros do dispositivo permanente em 50 euros

O ministro da Administração Interna anunciou este domingo um reforço das verbas para os bombeiros em 2023 e mais 50 euros por mês para os que reforçam o dispositivo permanente.

José Luís Carneiro diz que haverá mais 6,7% para os bombeiros em 2023 e, na mesma declaração, anunciou que o Orçamento do Estado vai incluir uma norma que permite a renovação automática dos vistos de permanência de imigrantes já legalizados.

A Liga dos Bombeiros diz que o dinheiro previsto no Orçamento do Estado não chega e exige um reforço para fazer face à inflação. Pediu ainda reuniões a todos os grupos parlamentares para conseguir uma revisão das verbas durante o debate do Orçamento do Estado na especialidade.