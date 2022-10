Alunos do 2.º ciclo vão aprender a andar de bicicleta na escola

Todas as escolas públicas com segundo ciclo vão receber bicicletas e capacetes até 2024. A ideia é ensinar a circular com segurança e também contribuir para a defesa do ambiente.

O projeto “Desporto Escolar sobre Rodas” arrancou no início do ano letivo, após ter sido testado com sucesso em várias escolas do país. O intuito desta iniciativa é ensinar os alunos a andarem em segurança de bicicleta e promover a mobilidade sustentável. Numa primeira fase, as aulas realizam-se no interior das escolas e posteriormente passam para a via pública.

As bicicletas utilizadas pelos jovens estudantes foram adquiridas pelos estabelecimentos, graças ao financiamento do Governo que prometeu 17 mil e 800 bicicletas e capacetes em mais de 800 escolas do segundo ciclo.

O investimento total é de quase três milhões de euros e é financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência.

A entrega destes materiais está a ser realizada progressivamente e até dezembro, 256 escolas vão receber os kits.

Em 2024 está previsto que as mais de 800 escolas tenham recebido as bicicletas e os capacetes estipulados.