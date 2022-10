A estação do Metro da Cidade Universitária na linha amarela vai estar encerrada até à próxima segunda-feira, por causa de obras na via-férrea. O encerramento terá grande impacto, uma vez que esta estação serve todos os dias centenas de estudantes.

Para quem circula pela linha amarela, as portas estarão fechadas durante uma semana, mas há alternativas:

"A linha amarela continua a funcionar em alguns troços, entre Odivelas e Campo Grande e entre Entrecampos e Rato e nos sentidos inversos. As pessoas podem usar transporte alternativo cujo titulo de transporte é válido", explica Helena Taborda, porta-voz do Metropolitano de Lisboa.

"Trata-se da instalação de um equipamento na via, portanto as obras são incompatíveis com a normal circulação dos comboios", acrescenta.