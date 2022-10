Sindicato da PSP convoca protesto nacional para 24 de novembro

O Sindicato da Polícia de Segurança Pública (PSP) convocou, esta segunda-feira, um protesto nacional para o dia 24 de novembro. A falta de efetivos e de respostas do Governo são algumas das razões do protesto.

Em conferência de imprensa, Paulo Santos, da Associação Sindical dos Profissionais da Policia (ASPP/PSP), esclareceu que as reivindicações são "antigas". No entanto, não houve respostas, defendeu.

"Consideramos que nos últimos dois anos tem sido secundarizado pelo poder político", afirma.

As falta de candidatos para as vagas de concursos, o envelhecimento do efetivo policial, o trabalho suplementar "muito exagerado" e a incapacidade operacional de dar resposta são algumas das razões apresentadas pelo responsável.

Paulo Santos realça ainda que os polícias estão "desgastados e desmotivados", lembrando as baixas médicas e os acidentes em serviço.