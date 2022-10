Técnicos Superiores de Diagnóstico ameaçam com nova greve

Termina esta segunda-feira o prazo dado pelo Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Diagnóstico ao Governo para marcar uma reunião e discutir o processo de revisão de carreiras dos técnicos superiores. Caso o Ministério da Saúde se mantenha em silêncio, vêm aí novas greves e protestos nos hospitais.

Há muito que o sindicato tem avisado que há, no processo de revisão de carreira dos técnicos superiores de diagnóstico, questões que ainda não estão esclarecidas ou regularizadas. É o caso, por exemplo, dos trabalhadores dos hospitais públicos, que têm ou começaram por ter contrato individual de trabalho

A partir de janeiro, os funcionários públicos de nível 3, ou seja, os técnicos superiores, vão ter um aumento salarial de 104 euros, mas a medida do Governo não se aplica aos técnicos de diagnóstico e terapêutica.

O sindicato espera um sinal claro do Governo até ao final desta segunda-feira. Acredita que vai ser contactado pelo Ministério da Saúde, mas avisa que não entenderá, se tal não acontecer. Nesse caso, voltam as greves e protestos à porta dos vários hospitais públicos do país.