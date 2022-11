MAI disponível para contribuir na revisão das leis eleitorais

O ministro da Administração Interna manifestou-se hoje disponível para colaborar na revisão do sistema eleitoral, tendo enviado uma carta ao presidente da Assembleia da República a dar conta dessa intenção.

Durante a apreciação parlamentar na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), o deputado do Partido Socialista (PS) Pedro Delgado Alves questionou o ministro sobre a revisão das leis eleitorais .

"Temos um sistema eleitoral de confiança, seguro. Esse valor da confiança e da segurança do nosso sistema eleitoral deve sempre presidir às preocupações que são as preocupações de todos de maior garantia de participação cívica e de participação eleitoral dos portugueses, quer se encontrem em território nacional, quer se encontrem no estrangeiro", afirmou o ministro José Luís Carneiro.

O ministro da Administração Interna avançou que "formulou uma comunicação ao presidente da Assembleia da República " a manifestar que estaria disponível para colaborar na revisão da lei eleitoral.

José Luís Carneiro explicou que a carta enviada a Augusto Santos Silva surgiu após o Governo ter vindo a ser interpelado por vários grupos parlamentares, nomeadamente o PS.

"Podem contar com o MAI, com o acervo do conhecimento que tem vindo a ser desenvolvido por parte da administração eleitoral, num trabalho que tem vindo a ser desenvolvido em cooperação com a comissão nacional de eleições para apoiar os esforços e a iniciativa do parlamento para correspondermos aos objetivos", disse.

Entre os objetivos estão, segundo o ministro, a " modernização do processo eleitoral , mantendo a sua fiabilidade e a sua segurança para a consolidação do voto antecipado em mobilidade , para a persecução do objetivo da desmaterialização dos cadernos eleitorais e para a amplificação do recurso a novas tecnologias tendo em vista garantir uma maior interação entre os cidadãos e a própria administração eleitoral".